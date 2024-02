Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 20 de ani, Nick Dunlap a castigat duminica American Express, un eveniment din PGA Tour, cel mai prestigios circuit de golf din lume, si, de altfel, premiul de 1,5 milioane de dolari asociat acestuia, relateaza presa internationala.Problema a fost ca tanarul jucator de golf nu a putut…

- FC Sevilla a castigat un proces impotriva unui fost jucator la cea mai inalta instanta sportiva, care a decis ca a fost justificata rezilierea contractului fundasului Joris Gnagnon pentru ca avea in mod constant kilograme in plus dupa pandemia COVID-19, a anuntat joi clubul spaniol, potrivit AP.Fostul…

- Eminem, unul dintre cei mai apreciați artiști americani, a ajuns la varsta de 51 de ani sa aiba o avere colosala. Dupa 30 de ani de cariera, interpretul a strans fabuloasa suma de 250 de milioane de dolari.In ciuda succesului, aceasta nu a avut o viața tocmai fericita. Tatal l-a parasit, iar mama l-a…

- Curtea de Apel București a respins cererea de apel a ROMAERO in litigiul cu unul dintre clienții sai. Acum trebuie sa-i plateasca acestuia 17 milioane de dolari. ROMAERO are de platit 17 milioane de dolari omului de afaceri Cristian Sindie. Aceasta dupa ce Curtea de Apel București a respins ca nefondata…

- Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost obligat vineri sa plateasca peste 148 de milioane de dolari pentru defaimarea a doi agenti electorali in timpul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza sambata AFP conform Agerpres . Avocatii lui Ruby Freeman si ai fiicei sale, Wandrea…

- Un set de sase tricouri purtate de Lionel Messi pe parcursul triumfator al Argentinei la Cupa Mondiala din 2022 din Qatar, inclusiv cel de la finala cu Franta, a fost vindut cu 7,8 milioane de dolari la licitatie, joi, a anuntat Sotheby’s. Pretul de vinzare, care include taxele si comisioanele, este…

- Canada și Google au ajuns la un acord pentru a pastra linkurile catre știri in rezultatele cautarilor, pentru care compania va plati anual 73,6 milioane de dolari, sau 100 de milioane de dolari organziațiilor de presa canadiene.