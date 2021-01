Stiri pe aceeasi tema

- "Optimal ar fi sa fie instalat un Guvern imediat dupa Craciun. Dar vedeti ca negocierile sunt negocieri, cateodata merg bine si rapid, cateodata se opresc. Nu cred ca e bine sa-i impingem de la spate, pentru a impiedica greselile care s-au mai facut in formarea coalitiei. Prefer sa discute problemele,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a subliniat, joi, ca in Constanta nu se interzic slujbele religioase, dar se organizeaza in anumite conditii, deoarece zona este carantinata. "La Constanta este o situatie speciala, pentru ca municipiul Constanta este in carantina. La propunerea DSP, cu avizul Comitetului…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu si Kimberly A. Reed, presedintele Bancii de Import-Export a Statelor Unite (EXIM SUA), au avut, astazi, 20 noiembrie 2020, o discutie telefonica pe tema implicarii americane in proiecte economice strategice de interes major pentru Romania. Ministrul Bogdan…

- „Sincer, ne-am liniștit puțin acum ca Trump (pe care l-am asemanat cu Mussolini) a pierdut. Insa nu avem mari iluzii ca Biden va rezolva problemele structurale ale societații americane. Nu cred ca Biden e un salvator. Dar macar lucrurile ingrozitoare din ultimii 4 ani sa nu continue…”, a explicat Raul…

- Trailerul Midnight Sky îl gasește pe George Clooney într-o lume post-apocaliptica. În cazul în care cineva ar fi mers în spațiu înainte de 2020 și ar fi urmat sa se întoarca la tot ce se întâmpla acum, l-ai contacta sa îi spui sa nu se deranjeze…

- Un copil a fost plimbat cu mașina prin Cluj-Napoca lipit de luneta, intr-un Peugeot 207. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare și Poliția il cauta acum pe șofer.Mai multe fotografii cu un copil nu mai mare de un an jumate cațarat in spatele unui Peugeot 207 chiar linga luneta au fost…

- ''Dexter'', cel mai indragit criminal in serie din istoria televiziunii americane, revine pe micile ecrane intr-o noua serie limitata de zece episoade produsa de Showtime, informeaza Reuters si USA Today. Seria limitata ii reuneste pe Michael C. Hall - care a castigat un Glob de Aur…