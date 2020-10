Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan i-a cerut sambata presedintelui Vladimir Putin sa inceapa consultari ''urgente'' cu privire la ajutorul pe care Rusia il poate oferi pentru a asigura securitatea tarii sale, aflata in conflict cu Azerbaidjanul asupra Nagorno-Karabah, relateaza France Presse.

- Rusia a anuntat vineri inceperea unor manevre militare in Marea Caspica, pe o coasta careia se afla capitala azera Baku, aceste aplicatii intervenind pe fondul conflictului armat intre Azerbaidjan si fortele separatiste armene din Nagorno-Karabah, relateaza France Presse. Aceste exercitii relativ modeste,…

- Armenia si Azerbaidjanul se acuza reciproc de continuarea atacurilor in Nagorno-Karabah, iar Rusia le-a cerut sa revina la respectarea armistitiului in regiunea separatista, relateaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Confruntarile militare continua in Nagorno-Karabah, iar bilantul a depasit…

- In virtutea obligatiilor care ii revin in baza Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), Rusia poate apara Armenia numai in cazul unui pericol extern, iar aceste obligatii nu se extind si asupra Nagorno-Karabah, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Jumatate din populatia Nagorno-Karabah, adica intre 70.000 si 75.000 de persoane, a fost stramutata de luptele dintre acest teritoriu azer, locuit de o majoritate de etnici armeni, si Azerbaidjan, a declarat miercuri ombudsmanul acestei republici autoproclamate, citat de France Presse, potrivit Agerpres."Potrivit…

- Presedintii Statelor Unite, Rusiei si Frantei, Donald Trump, Vladimir Putin si Emmanuel Macron, au cerut astazi Armeniei si Azerbaidjanului, intr-o declaratie comuna, sa inceteze confruntarile...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut duminica incetarea noilor confruntari dintre separatistii din Nagorno-Karabah, sustinuti de Erevan, si fortele azere, cele mai grave din regiune din 2016, informeaza AFP."Este important sa depunem toate eforturile necesare pentru a evita o escaladare…