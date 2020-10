Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe armean a anuntat vineri ca este pregatit sa se implice alaturi de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru restabilirea unei incetari a focului in Nagorno-Karabah, regiune in care de aproape o saptamana au loc confruntari armate cu Azerbaidjanul, transmite…

- Franta, Rusia si SUA au cerut joi o incetare a focului imediata intre Azerbaidjan si fortele etnicilor armeni din Nagorno-Karabah, indemnand partile beligerante sa revina fara intarziere la masa negocierilor, relateaza Reuters si AFP.

- Dat fiind ca in provincia secesionista Nagorno Karabah se intensifica luptele intre forțele azere și cele armene venite in sprijnul forțelor locale din provincia secesionista, Rusia, Statele Unite și Franța – țarile membre ale așa-numitului “grup de la Minsk”, cheama insistent la incetarea focului.…

- Macron și Putin au analizat "parametrii concreți ai interacțiunii ulterioare", in primul rind in formatul grupului OSCE din Minsk. Președinții Rusiei și Franței, Vladimir Putin și Emmanuel Macron, au discutat despre situația din Nagorno-Karabh. Despre aceasta miercuri, 30 septembrie, a anunțat Serviciul…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a telefonat pe liderul Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliev. Potrivit Serviciului de presa al șefului statului azer, Emmanuel Macron a menționat ca Franța este ingrijorata de conflictul armat de pe linia contactului armeno-azer și a subliniat importanța soluționarii…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a exprimat duminica "profunda ingrijorare" in legatura cu situatia din Nagorno-Karabah, in discutii telefonice cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si presedintele azer, Ilham Aliyev, si a lansat un apel la incetarea ostilitatilor, noteaza AFP. …

- Enclava cu majoritate armeana alipita in 1921 la Azerbaidjan de autoritatile sovietice, Nagorno-Karabah si-a proclamat unilateral independenta in 1991, cu sprijinul Armeniei. A urmat un razboi intre Armenia si Azerbaidjan. O incetare a focului a fost incheiata in 1994. De atunci, negocierile…