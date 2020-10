Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat marti ca este „convins” ca Rusia va veni in ajutor daca tara va fi atacata direct, pe fondul ostilitatilor cu Azerbaidjanul in enclava separatista Nagorno-Karabah.

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat marti ca este ''convins'' ca Rusia va veni in ajutor daca tara va fi atacata direct, pe fondul ostilitatilor cu Azerbaidjanul in enclava separatista Nagorno-Karabah, relateaza AFP. ''Sunt convins ca, daca situatia o cere, Rusia isi…

- Razboiul in care s-au angrenat Armenia si Azerbaidjan in enclava Nagorno Karabah a facut deja sute de victime. Liparit Daștoian, un fotbalist armean de numai 22 de ani, a cazut pe front, pe 5 octombrie, scrie Gazeta Sporturilor. Numele lui a fost publicat pe site-ul ministerului apararii, fiind printre…

- Ministerul de Externe armean a anuntat vineri ca este pregatit sa se implice alaturi de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru restabilirea unei incetari a focului in Nagorno-Karabah, regiune in care de aproape o saptamana au loc confruntari armate cu Azerbaidjanul, transmite…

- Vladimir Putin, Emmanuel Macron si Donald Trump au publicat joi un text comun in care indeamna Armenia si Azerbaidjanul sa puna capat conflictului armat in enclava separatista azera Nagorno Karabah, in care armata azera se afla in prezent intr-o ofensiva impotriva acestei mici republici nerecunoscute…

- Lupta aeriana americano-rusa Un avion F-16 al Turciei a doborat in cursul acestei zile un avion de vanatoare Su-25 al Armeniei. Informatia a fost confirmata de catre Ministerul Apararii de la Erevan. Potrivit Reuters, Shushan Stepanyan, purtator de cuvant al Ministerului Apararii armean a confirmat…

- Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare totala a armatei in urma confruntarilor din regiunea disputata Nagorno-Karabah cu Azerbaidjanul, a anuntat duminica premierul armean Nikol Pashinyan, transmit Reuters, AFP si dpa.

- Tensiuni extreme in Caucaz, intre Armenia și Azerbaidjan. Se duc lupte in regiunea autonoma Nagorno Karabakh, unde armata azera a bombardat mai intai pozițiile forțelor de independența armene, care atacasera in timpul nopții, și apoi au lansat o contraofensiva, transmite ansa . Legea martiala si mobilizare…