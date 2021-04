Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Justitiei, Fadei Nagacevschi, a comunicat ca are mai multe intrebari in contextul anuntului ca presedintele Curtii Constitutionale, Domnica Manole, va beneficia de paza de stat, pe motiv ca ar fi fost amenintata dupa hotararea din 15 aprilie, prin care CCM a admis posibilitatea…

CHIȘINAU, 20 apr - Sputnik. Fadei Nagacevschi a constatat ca avizul Curții Constituționale a starnit incertitudine, avand in vedere ca acesta nu ofera raspunsuri la multe intrebari. Ministrul interimar al Justiției considera ca Inalta Curte a pasat responsabilitatea președintelui țarii.

- Ministrul interimar al Justiției, Fadei Nagacevschi, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa urgenteze procedura de numire a judecatorului Curții Constituționale. Nagacevschi i-a imputat Consiliului Superior al Magistraturii tergiversarea nejustificata a procesului de selecție și numire a judecatorului…

CHIȘINAU, 5 apr – Sputnik. Potrivit ministrului interimar al Justiției, Fadei Nagacevschi, criza pandemica necesita și atragerea unor resurse financiare suplimentare pentru sistemul medical supraincarcat, iar Guvernul in demisie „nu poate face practic nimic".

- Dupa ce Igor Grosu și-a prezentat programul de guvernare, ministrul Justiției in exercițiu, Fadei Nagacevschi, a venit cu o reacție. Prin urmare, ministrul a adus mai multe critici, menționind ca 80% din actiunile propuse de Guvernul Grosu in domeniul justitiei sint populiste, transmite Știri.md. {{509682}}"Practic…

CHIȘINAU, 24 mart – Sputnik. Nici teoretic și nici chiar in șase luni de guvernare nu pot fi realizate propunerile pe domeniul Justiției din programul de guvernare propus de Igor Grosu – de aceasta parere este ministrul interimar al Justiției, Fadei Nagacevshi.

- Ministrul interimar al Justiției, Fadei Nagacevschi, s-a aratat revoltat de faptul ca Președinția a convocat reprezentanții Guvernului intr-o ședința de lucru privind simplificarea și dezvoltarea mecanismului de acordare a creditelor pentru producatorii agricoli. „Guvernul nu este o anexa a Președinției”,…

- Ministrul in exercițiu al Justiției, Fadei Nagacevschi, califica agresiunea verbala manifestata ieri asupra sa, in fața Curții Constituționale, drept o acțiune de șovinism, ce nu poate fi admisa in Republica Moldova.