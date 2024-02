Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Justiției a susținut ca Oleg Orlov „s-a opus operațiunii militare speciale din Ucraina, a difuzat informații false despre deciziile luate de autoritațile publice ale Federației Ruse și a participat la crearea de mesaje și texte pentru agenți straini”, potrivit agenției AFP preluata…

- Ambasadorii acreditați in Republica Moldova nu vin din propria inițiativa cu recomandari catre autoritațile din țara, iar daca astfel de recomandari și exista, acestea vin doar din partea birocrației europene, din partea diferitelor comisii. O astfel de opinie a exprimat fostul ministru al Justiției,…

- Bulgaria a facut primii pasi pentru a construi inchisori "verzi", transmite ministerul Justiției de la Sofia. Autoritatile iau in considerare optiunea de a instrui detinutii si personalul din inchisorile Belene si Plevna, astfel incat acestia sa dobandeasca cunostinte si competente in domeniul economiei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis luni, 8 ianuarie, o atentionare de calatorie pentru romanii care calatoresc in Republica Moldova, unde Serviciul Meteorologic de Stat local a emis un cod portocaliu, in intervalul 7-10 ianuarie 2024, in legatura cu deplasarea unui ciclon sudic si patrunderea…

- Autoritațile romane au preluat din strainatate 1.004 de persoane condamnate anul trecut, dintre care 735 de fugari și 269 de deținuți transferați, a anunțat luni ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Mai mulți condamnați nu fost insa nici acum aduși in țara, ultimul caz cunoscut fiind cel al fostului…

- Fostul prim-ministru și actualul președinte al Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei, Ion Chicu, nu neaga faptul ca ar putea candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. Precizarea a fost facuta la emisiunea Rezoomat de la Rlive TV. Totuși, Ion Chicu a precizat ca spera sa fie identificat…

- Decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțional articolul in baza caruia a fost evaluat Alexandr Stoianoglo „nu schimba evaluarea care a fost facuta fostului procuror general”. Declarațiile au fost facute de șefa statului in cadrul unui interviu pentru Radio Moldova. Potrivit președintei,…

- Patru legi adoptate in contextul implementarii reformei justiției vor fi aduse in concordanța cu recomandarile formulate de Comisia de la Veneția. Un proiect de lege in acest sens a fost examinat la ședința Comisiei justiție, numiri și imunitați și va fi propus spre aprobare in prima lectura in plenul…