- Muzeul Național de Arta al Romaniei va așteapta sambata, 1 octombrie și duminica, 2 octombrie 2022, in intervalul orar 13:00 – 21:00, sa vizitați expoziția: Nostalgie. Amintire. Regasire. Peisajul european și ruina in secolele XVI – XIX in cadrul particip

- Noaptea Alba a Galeriilor la Iasi, 30 septembrie – 2 octombrie Galeriile de arta și spațiile expoziționale ieșene ne așteapta sa le exploram! Eveniment oferit de Asociația AltIași. George Pleșu, organizator, ne-a dat detalii in matinalul Radio Romania Iași. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/09/George-Plesu.mp3…

- Teatrul Evreiesc de Stat va participa in cadrul proiectului cultural Noaptea Alba a Galeriilor - NAG din acest an cu expoziția Mamelushn Art, care aduce in atenția publicului lumea teatrului, a poveștilor și a personajelor preferate, vazute insa printr-o

- Dupa ce situatia epidemiologica de anul trecut a necesitat amanarea evenimentului, Noaptea Alba a Galeriilor, organizata local de Asociatia Culturala AltIasi, se intoarce in galeriile de arta si spatiile expozitionale iesene. Astfel, in perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2022, in intervalul orar 18:00-23:59,…

- Cu ocazia Zilei Mondiale fara Masini (22 septembrie), Compania de Transport Public Iasi si Asociatia Pasionatilor de Transport Public Tramclub Iasi au organizat ieri, duminica, o serie de plimbari cu tramvaie istorice. Este vorba despre vagoanele AEG si ITB care fac parte din Muzeul Transportului Public…

- Pictorul barladean Cristian Gheorghita, in varsta de 35 de ani, va avea sambata 6 august un vernisaj la galeriile „Theodor Pallady" din Iasi. Vernisajul va fi prezentat de catre profesorul si artistul Dionisie Gradu. Cristian Gheorghita este absolvent al departamentului de pictura din cadrul "Universitatii…