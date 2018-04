Nabi Tajima, cea mai bătrână persoană din lume, a murit în Japonia la 117 ani Nabi Tajima, cea mai batrana persoana, a murit in Japonia la 117 ani. Decesul femeii, care a fost ultima persoana nacuta in secolul XIX, a fost declarat de medicii unui spital din orașul Kikai din sudul Japoniei, scrie Associated Press. Nabi Tajima a murit de batranețe in spitalul in care era internata din luna ianuarie. Nascuta pe 4 august 1900, ea a fost ultima persoana cunoscuta nascuta in secolul al XIX-lea. Ea a avut peste 160 de descendenți, inclusiv stra-stra-nepoți. Ea a devenit cea mai batrana persoana din lume in urma cu șapte luni, dupa moartea lui Violet Brown din Jamaica in septembrie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

