- Prima zi a inceput la scena Tropical cu selecții pe vinil din partea DJ-ilor locali. Aceasta zona a inclus și un targ dedicat colecționariilor de placi. Publicul numeros s-a bucurat de seturi de muzica techno, house și hip-hop. Ce doi producatori internaționali de muzica electronica,…

- Mii de persoane participa, sambata, la cea de-a șasea ediție a Festivalului Blaj aLive, organizat pe Campia Libertații, unde in 1848, la Marea Adunare Nationala, 40.000 de romani au strigat ”Noi vrem sa ne unim cu tara!”. Concerteaza Vama, Alma, The Mono Jacks, Satellites și Melting Dice. Participanții…

- Temperaturile de aproximativ 30 de grade i-au facut pe cei mici și parinții lor sa se indrepte in numar mare spre ștrandurile și locurile de agrement din județ. Bazinele au fost, de departe, atracția principala, iar cei mici au avut parte de o balaceala pe cinste. Unele dintre bazele de agrement…

- Nunta cu scandal in Banat, acolo unde mai multi nuntasi au fost saltati de mascati. Conform PRESSALERT.ro, nuntasii s-au luat la bataie dupa ce mai multi invitati de la nunta au cerut ca muzica sa fie data mai incet.Spiritele s-au incins imediat și la fața locului au intervenit trupele speciale…

- Peste 20 de artiști, DJ și selectori de muzica sunt invitați sa participle la cea de-a treia ediție a festivalului Launmomentdat in parc, un eveniment de muzica electronica și arta contemporana, care se va desfașura intre 8 și 10 iunie in Parcul Poporului din Timișoara. Pe afiș se vor regasi nume mari…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp la Facultatea de Muzica a Universitații de Vest din Timișoara, situata in Piața Libertații. Trecatorii au putut observa un fum gros ieșind din cladire, iar pompierii au fost alertați la 112. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale, iar din primele…

- Ziua Tatalui va fi marcata la Timișoara cu jocuri și ateliere pentru copii și parinți. Tații și micuții lor sunt așteptați in Parcul Copiilor, in 13 mai, pentru a se distra la ateliere și tot felul de activitați.

- Spotify a publicat primul raport pentru piata din Romania, unde serviciul este disponibil de aproximativ o luna. In ciuda faptului ca nu avem cifre exacte despre numarul de utilizatori inregistrati la noi in tara in acest moment, avem informatii interesante despre comportamentul acestora in cadrul serviciului,…