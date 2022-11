Stiri pe aceeasi tema

- Prima ediție a proiectului Orgile Cetații din Timișoara se desfașoara în perioada 30 octombrie – 27 noiembrie, la Biserica Evanghelica Lutherana și aduce in orașul nostru mai mulți artiști internaționali din țări precum, Italia, Belgia sau Ungaria. In deschiderea primei ediții a acestei manifestari…

- Dupa o vara intensa, reprezentand țara noastra pe scenele celor mai mari festivaluri europene (Hellfest – Franța, Pol’and’Rock – Polonia, Reload – Germania, etc.), formația Dirty Shirt revine la Timișoara in cadrul celei de-a doua parți a turneului de lansare al celui mai recent material lansat „Get…

- Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare) organizeaza a patra ediție a hackathon-ului internațional ce rezolva probleme civice, UniHack. Acesta va avea loc in perioada 24-27 noiembrie 2022, in Timișoara și va reuni participanți din intreaga lume. UniHack este o competiție…

- Formația Pandora va susține un concert inclus in proiectul Lost Tapes. Cea de-a doua ediție a acestui inedit proiect va avea parte de un vinil cu imprimari ale unor artiști din Timișoara care au activat dupa anul 2000. Prima ediție Lost Tapes s-a materializat printr-un triplu vinil lansat in acest an…

- Sambata, 1 octombrie, de la ora 18, melomanii timișoreni sunt așteptați la Sala Baroca a Muzeului de Arta pentru un recital cu totul special – care marcheaza debutul oficial al proiectului Case de muzicieni Timiș – al carui program a fost construit prin decuparea unor piese din repertoriile prezentate…

- Astfel, Naționalul timișorean a fost selecționat in festival cu spectacolul O SCRISOARE PIERDUTA de I.L. Caragiale, urmand sa ofere o reprezentație cu acest spectacol luni, 19 septembrie, de la ora 19, in Sala Mare a Teatrului Național din Chișinau. Cu atat mai mult in contextul Anului Caragiale, O…

- Cea de-a doua ediție LOST TAPES recupereaza muzica pierduta a anilor 2000 din Timișoara in acest an. Prima ediție de anul trecut a readus la viața muzica anilor '90 nascuta in Timișoara, printr-un triplu vinil.