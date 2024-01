Extinderea proiectului „Memoria Națională” este anunțată de Biblioteca Națională a României Intr-un comunicat de presa, dat recent publicitații, conducerea Bibliotecii Naționale a Romaniei anunța un moment important pentru revitalizarea culturala a țarii. Anul 2024 incepe cu o veste imbucuratoare pentru patrimoniul cultural scris al Romaniei. Proiectul „Memoria Naționala. Recuperarea patrimoniului cultural scris al Bibliotecii Naționale a Romaniei” este in plin avant. Extinderea acestuia promite sa aduca inapoi la viața comorile literare și istorice ale țarii. Eforturi remarcabile: De la lansarea proiectului „Memoria Naționala” in 2022 și pana in prezent, eforturile depuse sub indrumarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

