Musicaluri compuse de Andrew Lloyd Webber, disponibile gratuit pe platforma YouTube

Andrew Lloyd Webber pune la dispozitia publicului, in mod gratuit, pe platforma YouTube, o parte dintre musicalurile sale de succes, in perioada izolarii la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Press Association.



Desi salile de spectacole sunt inchise ca parte din efortul de a incetini propagarea coronavirusului, fani din lumea intreaga se vor putea bucura in continuare de punerile in scena ale creatiilor compozitorului britanic odata cu lansarea, la 3 aprilie, a canalului YouTube The Shows Must Go On.



Prima productie pusa la dispozitia publicului va…