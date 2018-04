Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele preliminare indica faptul ca fostul premier Milo Djukanovic a castigat din primul tur alegerile prezidentiale din Muntenegru, obtinand aproximativ 53% din voturi, informeaza site-ul postului Deutsche Welle.

- Locuitorii din Muntengru merg duminica la urne pentru a-si alege presedintele, iar scrutinul este vazut ca un test pentru sustinerea populatiei fata de Uniunea Europeana, scrie News.ro, citand Politico. Candidatul pro-european Milo Dukanovic, care face parte din Partidul Democrat al Socialistilor (DPS),…

- Locuitorii din Muntengru merg duminica la urne pentru a-si alege presedintele, iar scrutinul este vazut ca un test pentru sustinerea populatiei fata de Uniunea Europeana, scrie Politico, potrivit news.ro.Candidatul pro-european Milo Dukanovic, care face parte din Partidul Democrat al Socialistilor…

- Muntenegru organizeaza duminica alegeri prezidentiale, iar aproximativ 530.000 de alegatori sunt asteptati la urne intr-un scrutin in care presedintele Partidului Democrat al Socialistilor (DPS), Milo Djukanovic, este dat ca favorit, informeaza The Associated Press.

- Presedintele Vladimir Putin s-a adresat rusilor intr-un mesaj video difuzat in noaptea de joi spre vineri, in care ii indeamna sa se prezinte la vot duminica in cadrul alegerilor prezidentiale, apelul sau intervenind pe fondul temerilor Kremlinului fata de o absenta masiva la urne, relateaza France…

- Opozantul numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, convocat sa compara luni in fata unui judecator pentru organizarea de manifestatii neautorizate, a acuzat marti autoritatile ruse ca vor sa-l plaseze in detentie pe durata alegerilor prezidentiale din 18 martie, informeaza AFP. "O audiere la…

- Jeanette Manfra, seful securitatii cibernetice din cadrul Departamentului National de Securitate al SUA, a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca rusii au intrat cu succes in sistemul de vot al mai multor state americane, inainte de alegerile prezidentiale din 2016, relateaza News.ro.

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat, joi, eliminarea unui membru al organizatiei teroriste Stat Islamic care ar fi planuit un atentat in orasul Nijnii Novgorod la 18 martie, ziua primului tur al alegerilor prezidentiale din tara, relateaza site-ul agentiei Tass.