- Municipiul Targoviște ocupa locul 1 la capitolul atragerea fonduri europene prin POR in Regiunea Sud-Muntenia, VALOAREA PROIECTELOR EUROPENE FINALIZATE, este de 290.620.274,76 lei, cu 11 proiecte finalizate, fara a pierde un singur EURO, fara proiecte reziliate, nefinalizate sau declarate nefuncționale…

- O alta unitate de invațamant va fi reabilitata și modernizata la Targoviște, oraș in care, in ultimii ani, administrația municipala a atras și fonduri europene, și guvernamentale, pe diverse programe, pentru transformarea in totalitate a unitaților școlare. Primarul Cristian Stan anunța ca a fost finalizata…

- Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca beneficiaza de dotari de inalta tehnologie, din fonduri europene."Consiliul Judetean Cluj a incheiat contractele pentru achizitionarea a 27 de noi aparaturi si echipamente medicale de ultima generatie. Acestea au fost achizitionate in cadrul proiectului…

- Comunicat de presa | Claudiu RACUCI senator PNL: Administrațiile publice conduse de PNL au facut din județul Alba un campion al investițiilor facute din fonduri europene. Comunicat de presa | Claudiu RACUCI senator PNL: Administrațiile publice conduse de PNL au facut din județul Alba un campion al investițiilor…

- De astazi, 29 noiembrie 2023, vremea incepe sa se raceasca iar in majoritatea zonelor vor fi intensificari ale vantului cu viteze in general de 55…60 km/h și izolat de peste 70 km/h pe litoral. Vremea va fi din nou in racire, scaderea de temperatura se va resimți in vestul, centrul și nordul țarii. …

- Municipiul Targoviște intra in atmosfera sarbatorilor de iarna, iluminatul festiv va fi aprins duminica, 3 decembrie, la ora 18.00, in Piața Tricolorului, in atmosfera de colinde și pe fundalul unui spectacol-surpriza! In aceeași seara, se va deschide și Targul de Craciun, din care nu vor lipsi standurile…

- Primaria Municipiului Zalau, prin Direcția de Asistența Sociala, face demersuri in vederea construirii unui Centru de zi pentru seniori in Municipiul Zalau, cu fonduri europene. In vederea implementarii acestui proiect, in cadrul ședinței extraordinare de astazi, 22 noiembrie 2023, a fost aprobat proiectul…

- Microintreprinderile din Regiunea Vest pot depune proiecte in cadrul celor doua apeluri in valoare totala de 36 de milioane de euro, lansate prin Programului Regional Vest 2021-2027. Lansate in 31 august, acestea sunt dedicate microintreprinderilor – atat celor din domeniul producției, cat și celor…