Municipiul Iași a depășit incidența de 3 la mia de locuitori (3,59) Prin urmare, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași s-a intrunit pentru a decide ce masuri sanitare preventive suplimentare, care au drept scop diminuarea raspandirii virusului in comunitate, se vor aplica la nivelul municipiului. Aceasta hotarare va fi in vigoare vreme de 14 zile, de pe 29 septembrie pana pe 12 octombrie 2021. Ele sunt urmatoarele: organizarea competițiilor sportive in spațiile inchise sau deschise este permisa cu participarea spectatorilor pana la 30% din capacitatea maxima a spațiului cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru intre persoane și cu purtarea maștii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

