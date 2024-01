Stiri pe aceeasi tema

- Contractul initial de consolidare si modernizare a sediului Politiei Municipiului Bucuresti a fost incheiat in anul 2008, pentru o perioada de 60 de luni, insa termenul a fost prelungit succesiv pana in 2020, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. Din cauza perioadei lungi de derulare a contractului…

- Proiectul Salii Polivalente ‘Regina Maria’ din Iași a fost avizat in cadrul intalnirii avute, astazi, de primarul, Mihai Chirica cu membrii Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte, care functioneaza pe langa Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si…

- Compania Iulius din Iasi a finalizat constructia unei strazi noi in centrul municipiului care conecteaza strada Palat cu strada Sf. Andrei. Strada are sens unic, o lungime de 220 de metri si doua benzi de circulatie. Investitia se ridica la peste 1,65 milioane de euro, strada fiind cedata municipalitatii.…

- Peste 2 milioane de euro pentru modernizarea DC 18B SI DC 20A la Ungureni. Banii vin prin Programul Național ”Anghel Saligny” Nu mai puțin de 2,1 milioane de euro vor fi folosiți de administrația publica locala pentru modernizarea DC 18B SI DC 20A la Ungureni dupa ce un proiect al primarului Ilie Ivanache…

- Primarul comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, a anunțat ca miercuri, 8 noiembrie 2023, incepand cu ora 15, vor fi sfințite și inaugurate doua investiții importante pentru comunitate și anume sala de sport și caminul cultural. Saghin a precizat ca cele doua obiective au fost realizate prin Compania…

- Alimentare cu apa și canalizare in Galda de Sus și Cetea: Aproape 17 milioane de lei, finanțare prin Programul ”Anghel Saligny” Alimentare cu apa și canalizare in Galda de Sus și Cetea: Aproape 17 milioane de lei, finanțare prin Programul ”Anghel Saligny” 62 de noi investiții in infrastructura rutiera…

- In curand in Siret va incepe construcția primei creșe din oraș. Investiția va fi realizata de Primaria Siret printr-un proiect PNRR in valoare de peste 2 milioane de euro. ”Am vizitat astazi impreuna cu reprezentanții Companiei Naționale de Investiții terenul pe care va incepe foarte curand construcția…