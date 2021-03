Stiri pe aceeasi tema

- Doua autospeciale, un container multirisc și doua ambulanțe SMURD au intervenit la intrarea din localitatea Fagetul Iernii, unde un barbat a fost surprins sub un mal al unui șanț, ce avea o adâncime de circa 3m. Șanțul facea parte din lucrarile la rețeaua…

- Joi, 4 martie, polițiștii au fost sesizați ca un barbat, în vârsta de 53 de ani, a cazut de pe un hotel, în comuna Luna. „La data de 4 martie a.c., în jurul orei 15.30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Câmpia…

- In seara de 27 februarie, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au oprit pentru control un autoturism care circula pe o strada din localitatea Tarpiu. In urma verificarilor, a reieșit faptul ca autoturismul avea aplicate placuțe cu numere de inmatriculare provizorii, iar autorizația de circulație…

- Un barbat de aproximativ 40 de ani care sapa un șanț a fost prins marți sub un mal de pamant. Accidentul a avut loc in comuna Babana, județul Argeș, iar intervenția pompierilor a fost ingreunata de apa care se scurgea in șanț dupa ce o conducta s-a fisurat, informeaza Mediafax. Potrivit ISU…

- Un barbat de 32 de ani a fost reținut de polițiști, fiind acuzat ca ar fi obligat doua tinere, de 24 și 29 de ani, sa se prostitueze in Craiova, Ploiești, Cluj și Timișoara. Polițiștii au facut joi 4 percheziții in acest caz, iar 12 persoane sunt duse la audieri, potrivit Mediafax. Potrivit…

- Un barbat din Cluj s-a razbunat crunt pe vecinul sau, pe motiv ca acesta sforaia mult prea tare. Tragedia era inimenta, insa victima a dat vina, culmea, pe sistemul de izolație fonica al blocului.