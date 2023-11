Munca peste program. Cum ar trebui plătite orele suplimentare Romanii lucreaza, in medie, peste 40 de ore pe saptamana, in condițiile in care restul angajaților din Europa de Vest presteaza cel mult 35 de ore. La aceste cifre se adauga faptul ca Romania are o cultura a lucrului peste program intr-un context in care, deși Codul Muncii legifereaza concret condițiile in care orele suplimentare pot fi prestate și remunerate, deseori angajatorii nu se supun regulilor, iar angajații fie nu iși cunosc drepturile, fie se tem de posibilitatea de a-și pierde locul de munca daca incearca sa traga la raspundere managementul firmelor la care lucreaza. Un sondaj efectuat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

