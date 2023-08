Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia a decis sa doneze Ucrainei avioane de lupta F-16, a anuntat joi, 24 august, postul norvegian de televiziune TV2 , citand surse sub acoperirea anonimatului, relateaza Reuters . TV2 nu a precizat cate avioane va furniza Norvegia, iar Ministerul norvegian de Externe nu a raspuns imediat la o solicitare…

- Ucraina poate folosi avioanele de lupta F-16 care urmeaza sa fie donate de Danemarca si Olanda doar pe propriul teritoriu, a declarat luni ministrul danez al Apararii, Jakob Ellemann-Jensen, potrivit Reuters.

- Volodimir Zelenski a salutat duminica seara decizia "istorica" a Regatului Tarilor de Jos si a Danemarcei de a livra Ucrainei un total de 61 de avioane de lupta americane F-16, relateaza AFP, citat de Agerpres."Luptatorii nostri vor primi 42 de super-avioane de lupta" din Tarile de Jos, a scris seful…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminica dupa-amiaza la o baza aeriana daneza din sudul tarii, venind aici de la baza aeriana olandeza din Eindhoven, unde primise vestea ca Olanda si Danemarca vor furniza Ucrainei ravnitele avioane americane F-16, dupa ce pilotii ucraineni vor avea…

- Olanda si Danemarca vor livra avioane F-16 Ucrainei, anunta premierul Mark RutteLa doua zile dupa ce SUA au dat unda verde, premierul olandez Mark Rutte a oficializat duminica, in timpul vizitei presedintelui Volodimir Zelenski, angajamentul tarii sale si al Danemarcei de a livra avioane de lupta…

- Țarile de Jos si Danemarca vor livra Ucrainei avioane de lupta F-16 odata ce vor fi fost indeplinite conditiile de transfer, a dat asigurari duminica premierul olandez Mark Rutte cu prilejul unei vizite a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la baza aeriana de langa Eindhoven.

- Volodimir Zelenski, a vorbit despre recunostinta fata de toti cei care lupta pentru Ucraina, afirmand ca victoria tarii sale ar fi cel mai bun omagiu pentru memoria eroilor. ”Fie ca victoria Ucrainei in acest razboi si transformarea cu succes a institutiilor statului nostru intr-unele atat de puternice…

- NATO va supraveghea cerul deasupra Republicii Moldova in timp ce aproximativ 50 de lideri europeni participa la un summit in apropierea granitelor Ucrainei pentru a-si exprima sprijinul fata de ambele tari, in timp ce Kievul pregateste o contraofensiva impotriva invaziei Rusiei, conform informatiilor…