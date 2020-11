Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul dreapta norvegian Omar Elabdellaoui a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, inaintea meciului cu Romania din Liga Natiunilor, a anuntat, vineri, federatia de la Oslo, anunța news.ro. Jucatorul de 28 de ani a fost izolat in cantonamentul nationalei Norvegiei, iar antrenamentul de…

- Fundașul dreapta Omar Elabdellaoui a fost depistat pozitiv și a intrat in izolare. Norvegienii vin maine fara el la București Programul naționalei in luna noiembrie:15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor) – 21:45, “Arena Naționala” București, Pro TV18 noiembrie: Irlanda de Nord – Romania…

- Un component al echipei nationale a Norvegiei a fost testat pozitiv la COVID-19 înaintea meciului cu România, programat duminica, la Bucuresti, a anuntat, vineri, Federatia norvegiana de fotbal pe site-ul sau oficial (NFF).Sursa a precizat ca jucatorul, al carui nume nu este mentionat…

- Lars Lagerback (72 de ani), selecționerul echipei naționale a Norvegiei, a anunțat lotul de jucatori pentru infruntarea cu Romania de pe 15 noiembrie, din Liga Națiunilor. Elevii lui Mirel Radoi vor incerca sa iși ia revanșa in fața Norvegiei, dupa infrangerea din meciul precedent, scor 0-4. Din lotul…

- Dorinel Munteanu (52 de ani), liderul selecțiilor in naționala Romaniei, crede ca Mirel Radoi (39 de ani) a ales greșita strategia pentru meciurile din debutul mandatului. Romania a ratat calificarea la Euro 2020, invinsa de Islanda, scor 1-2, in semifinalele play-off-ului, apoi a pierdut și meciurile…

- Gabi Balint (57 de ani) a ironizat naționala Romaniei dupa infrangerea categorica impotriva Norvegiei, scor 0-4, din Liga Națiunilor. AICI ai toate detaliile despre meciul Norvegia - Romania 4-0 „Ați vazut cat de scurt e drumul de la extaz la agonie? Dupa meciurile cu Irlanda și Austria, cat de entuziamați…

- Dupa prestația slaba mai ales din prima parte a jocului cu Islanda, e de așteptat ca Mirel Radoi sa apeleze la 5-6 jucatori proaspeți in partida de maine cu Norvegia. Avand in vedere prestația dezolanta din barajul cu Islanda, Mirel Radoi va face sigur cateva modificari in formula de start pentru meciul…

- Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Gabriel Iancu, considera ca formatia pregatita de Mirel Radoi are puterea de a castiga grupa din care face parte in Liga Natiunilor, alaturi de reprezentativele Irlandei de Nord, Austriei si Norvegiei. „Sunt sigur ca putem castiga grupa de Liga Natiunilor. Am…