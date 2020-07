Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat a vorbit despre vedetele care critica masura purtarii mastii, sustinand ca aceste persoane incurajeaza un comportament periculos. "Din momentul in care am inceput sa luam masuri de relaxare, de atunci noi am spus ca ele pot fi compensate cu masurile de protecție individuala - masca,…

- Raed Arafat susține ca anumiți oameni ar trebui sa dea explicații dupa ce au criticat masurile luate impotriva noului coronavirus. Secretarul de stat se declara deranjat de cei care au abordari juridice ale situatiei. ADVERTISING "Cum scrii ceva pe Facebook, ești atacat de pe conturi false. Apar tot…

- Un ordin comun emis de ministrul Sanatații și ministrul Afacerilor Interne, care va intra in vigoare de la publicarea in Monitorul Oficial, instituie obligativitatea purtarii maștilor de protecție. Documentul stabilește și regulile de utilizarea a acestor mijloace de protecție, dar și pentru ce categorii…

- Intrebat de jurnalisti despre legalitatea termoscanarii la intrarea in magazine, dar si despre posibilitatea ca anumite categorii sa poata fi scutite de la purtarea mastii de protectie, Arafat a raspuns ca toata lumea trebuie sa respecte legislatia in vigoare. „ Raed Arafat : Deci toate aceste aspecte…

- Din 15 mai, cand starea de urgența a fost inlocuita cu starea de alerta, purtarea maștii de protecție a devenit obligatorie in Romania, in spațiile inchise. Obligativitatea a starnit controverse, fiind vazuta de catre unii drept o masura „abuziva”. Raed Arafat, secretar de stat in MAI, arata miercuri,…

- Alexandru Rafila a lamurit zvonul potrivit caruia coronavirusul s-ar transmite prin instalatiile de aer conditionat. „Am auzit zilele acestea, mi s-a parut absolut incredibil. Se spunea sa oprim instalatiile de aer conditionat pentru ca exista un risc de transmitere a infectiei prin aceste…

- Raed Arafat , secretarde stat in Ministerul Afacerilor Interne, a vorbit despre regulile ce vor trebui respectate de romani incepand cu data de 15 mai, atunci cand unele restricții vor disparea. Una dintre ele, esențiala, este purtarea maștii in mijloacele de transport in comun. „Cand am ieșit de acasa…