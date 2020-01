Mugur Isărescu, dispus să renunţe la pensia de peste 11.000 de lei. Ce salariu încasează guvernatorul BNR "Nu pot sa am un comentariu si sper ca aceasta este ultima dumneavoastra intrebare pentru ca stiti o sa faceti caz din el. Singurul nume care s-a citat la cumul de pensie cu salariu a fost numele Isarescu ca si cum... Eu va anunt ca anul acesta ma indrept spre 50 de ani de activitate neintrerupta in campia muncii, cum se zicea inainte de '89, 50 de ani activitate neintrerupta si daca luati toate concediile medicale nu cred ca depasesc doua luni. Asta a fost viata mea. Nu am niciun fel de discutie. Am fost numit de Parlament. Daca legea va trece asa renunt la pensie, bineinteles. Mai ales ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

