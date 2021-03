Mugur Cozmanciuc, deputatul PNL de Neamț, insistă pentru majorarea taxelor din sectorul IT Facilitațile fiscale acordate industriei IT intra din nou in discuțiile publice dupa ce deputatul PNL, Mugur Cozmanciuc, i-a cerut ministrului Finanțelor sa ia in calcul o eliminare a scutirii de impozit pe venit a profesioniștilor din IT. Industria IT&C este una dintre puținele sectoare care au crescut constant in ultimii 10-15 ani și care are o contribuție pozitiva la PIB, in timp ce echilibreaza și balanța comerciala fiind unul dintre exportatorii de valoare mare ai economiei. Masura de susținere a acestui sector prin eliminarea impozitului pe venit de 10% a fost și este pozitiva pentru atragerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

