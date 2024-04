Stiri pe aceeasi tema

- ”In primul rand, eu, Guvern, nu pot sa vin cu ceva pentru ca este un act normativ, o ordonanta, care este in Parlament, as incalca o decizie a CCR. Sunt ferm convins, colegii de la Parlament vor lua o decizie”, a spus premierul Marcel Ciolacu, intrebat la sediul partidului despre Ordonanta care supraimpoziteaza…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca concediile medicale sunt un venit si nu este vorba despre o supraimpozitare, iar pentru cei cu boli cronice, bolnavii de cancer, pentru tinerele mame, este total de acord sa se elimine. Seful Executivului a afirmat ca va discuta cu presedintele interimar…

- ”In primul rand, eu, Guvern, nu pot sa vin cu ceva pentru ca este un act normativ, o ordonanta, care este in Parlament, as incalca o decizie a CCR. Sunt ferm convins, colegii de la Parlament vor lua o decizie”, a spus premierul Marcel Ciolacu, intrebat la sediul partidului despre Ordonanta care supraimpoziteaza…

- Moțiunea simpla „Ministrul Boloș, inventatorul și pazitorul taxei pe boala trebuie sa plece”, depusa de USR și Forța Dreptei, a fost respinsa, marți, de Camera Deputaților, cu 82 de voturi „pentru”, 172 „contra” și doua abțineri. Deputații USR și Forța Dreptei au depus saptamana trecuta o moțiune…

- Deputații se reunesc marti in plen pentru a vota moțiunea simpla la adresa ministrului finanțelor, Marcel Boloș, informeaza Rador Radio Romania. Deputații se reunesc maine in plen pentru a vota moțiunea simpla la adresa ministrului finanțelor, Marcel Boloș. Astazi, in timpul dezbaterilor, inițiatorii,…

- Deputatul PNL Calin Bota a afirmat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca motiunea simpla impotriva ministrului Finantelor, Marcel Bolos, este "un exemplu de manipulare a unor informatii reale" cu scopul de a "stimula emotiile romanilor", mentionand ca textul este "ghidat de populism". "Motiunea…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, este așteptat sa dea explicații in Parlament in dupa-amiaza zilei de 4 martie 2023, in timp ce USR a lansat impotriva ministrului o moțiune simpla. “In conformitate cu articolul 112 din Constitutie si articolul 189 din Regulamentul Camerei Deputatilor, va anunt ca…

- Deputatii USR si Forta Dreptei au depus, luni, in plenul Camerei Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Finantelor, Marcel Boloș, a anuntat liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu. „In conformitate cu articolul 112 din Constitutie si articolul 189 din Regulamentul Camerei Deputatilor, va…