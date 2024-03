Mucenici pufoși din aluat de cozonac, delicioși și foarte aromați. Rețetă din Moldova Ziua de 9 martie este cunoscuta ca ziua de mucenici sau ziua de macinici, in calendarul popular. In amintirea celor 40 de mucenici din Sevastia, in zona Moldovei se pregatesc cornuri pufoase din aluat de cozonac, impletite și modelate sub forma cifrei 8.Dupa coacere, sunt glazurate cu miere și presarate cu miez de nuca. Acestea reprezinta mucenicii moldovenești.In Dobrogea și in Muntenia, mucenicii se prepara de dimensiuni foarte mici, tot sub forma cifrei 8, insa aceștia se fierb in apa cu zahar, scorțișoara și nuca macinata. Se spune ca fiertura acestor mucenici simbolizeaza lacul in care au… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

