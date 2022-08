Motorola Moto S30 Pro a sosit: procesor Snapdragon 888+ într-un corp de doar 167 grame Motorola a avut o luna august foarte ocupata, prezentand primul telefon cu camera de 200 de megapixeli, Moto X30 Pro, dar si un telefon pliabil nou, Moto RAZR 2022 . Ce a ratat lumea a fost celalalt telefon prezentat odata cu Moto X30 Pro, Moto S30 Pro. Ei bine acesta este probabil cel mai usor telefon de gaming. Cantareste doar 167 de grame si vine cu procesor Qualcomm Snapdragon 888+, ecran de 144 Hz si un spate elegant ce imita pielea. Gamerii care isi fac griji cu privire la dimensiunile reduse ale telefonului trebuie sa afle ca Moto s-a ocupat serios de racire. A integrat un vapor chamber… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva zile Xiaomi a prezentat un nou telefon pliabil, pe numele sau Xiaomi MIX Fold 2. Avem de-a face cu un terminal care vine cu optica Leica, aidoma lui Xiaomi 12S Ultra si care aduce un design impresionant de subtire, dar si un modul de camera cu design inedit pe pliabile. In primul…

- Realme continua parteneriatele artistice, de aceasta data cu designerul japonez Jae-Jung, iar rodul colaborarii este noul telefon Realme GT2 Explorer Master. Are dotari de flagship, incununate de procesorul Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, cel mai puternic CPU al momentului, iar spatele telefonului este…

- Dupa ASUS ROG Phone 6 apar si rivalii, mai precis telefoanele de gaming Nubia Red Magic 7S si 7S Pro. Ele au la bord noul procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 si vin cu ventilatoare integrate, plus ecrane cu refresh rate foarte ridicat. De remarcat ca Nubia a lansat telefoanele Red Magic 7 in februarie…

- Pe 4 iulie Xiaomi a lansat seria de telefoane Xiaomi 12S, iar perla coroanei este Xiaomi 12S Ultra. Nu am primit un Ultra in seria Xiaomi 12, dar avem unul aici, un flagship cu optica Leica, cu senzor Sony de 1 inch si procesorul cel nou Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Telefonul flagship este fabricat…

- Huawei nu a mai asteptat pana la IFA 2022 pentru a isi prezenta noile telefoane midrange Huawei Nova, ci a facut-o chiar ieri. Astfel au debutat Huawei Nova 10 si Nova 10 Pro, niste veritabile selfie phone-uri cu camere frontale de 60 MP, iar unul dintre ele aduce chiar zoom surprinzator de 5X pentru…

- Motorola a lansat un nou telefon entry level, care vine cu unul dintre cele mai accesibile procesoare Snapdragon 5G, Snapdragon 480 Plus: Motorola Moto G62 5G. Are si ecran cu refresh rate mare si o camera principala care suna bine pe hartie. Pentru inceput telefonul a debutat in Brazilia, dar il asteptam…

- Honor a inceput saptamana anuntand o noua serie de telefoane, Honor 70. Modelul titular este Honor 70, care vine alaturi de Honor 70 Pro si Honor 70 Pro+. Varianta de baza este un telefon midrange tipic, dar cu o particularitate: camera principala cu rezolutie atipica, de 54 MP. Avem de-a face aici…