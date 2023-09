Motorola a adus in Romania in aceasta saptamana un nou telefon midrange memorabil, Moto Edge 40 Neo. Avem de-a face cu un telefon stilat, cu nuante Pantone pe spatele acoperit cu piele, dar si suficient de bun pentru gaming si productivitate. Acesta este un fel de Motorola Edge 40 ceva mai light, desi pare a ii adopta acelasi ecran si aceleasi camere. La interior gasim un procesor MediaTek Dimensity 7030, alaturi de 12 GB RAM si 256 GB stocare, generos pentru un midrange. Are si un ecran curbat pe margini, un P-OLED de 6.55 inch Full HD+, cu refresh rate de 144 Hz si touch sampling rate de 360…