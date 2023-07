Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a consolida legaturile economice dintre Romania - SUA și pentru a incuraja investițiile marilor companii americane in Romania și in Maramureș, odata cu marcarea a 26 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre cele doua state, președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan,…

- Mai multi Congresmeni americani au transmis mesaje de sustinere pentru Romania in cadrul unui eveniment organizat de Ambasada Romaniei in SUA pentru a marca aniversarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite, intitulat ldquo;Romania, o ancora a securitatii si prosperitatii la Marea…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite, sub semnatura ambasadorului Andrei Muraru, a contractat serviciile uneia dintre cele mai mari case de avocatura din lume, firma americana Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (″Arnold & Porter″), aceasta urmand sa ofere sprijin in ″implementarea agendei″ misiunii diplomatice…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite, sub semnatura ambasadorului Andrei Muraru (foto stanga), a contractat serviciile uneia dintre cele mai mari case de avocatura din lume, firma americana Arnold & Porter Kaye Scholer LLP („Arnold & Porter″), aceasta urmand sa ofere sprijin in „implementarea…

- Dezvoltarea unui centru de date in Romania, reconstrucția Ucrainei și rolul județului Maramureș in acest proces, dezvoltarea infrastructurii rutiere și economice, au fost principalele teme discutate de Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș, in cadrul intalnirii avute cu Philip Vaughn, director executiv…

- Pentru a marca aniversarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii, Ambasada Romaniei la Washington va organiza, in perioada 7-13 iulie 2023, o serie de evenimente de diplomație culturala, parte a unui program mai amplu desfașurat anul acesta sub sloganul:

- Peste 3.000 de persoane au vizitat Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii, sambata, 13 mai 2023, cu ocazia „EU Open House” (“Ziua Porților Deschise”), cel mai mare eveniment de diplomație publica organizat la Washington de catre ambasadele țarilor membre ale Uniunii Europene. Vizitatorii…

- Romania este eligibila sa exporte salamurile crud - uscate si conservele de carne de porc in SUA dupa ce raportul final al misiunii de audit al Food Safety and Inspection Service (FSIS) a concluzionat ca sistemul romanesc de inspectie a carnii si produselor din carne este organizat astfel incat sa ofere…