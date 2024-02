Motive pentru care ar trebui să verifici întotdeauna anvelopele camionului înainte de a pleca la drum Atunci cand ești șofer de camion, siguranța ta și a celor din jurul tau este o prioritate absoluta. Unul dintre aspectele cruciale ale menținerii siguranței pe drum este verificarea regulata a starii anvelopelor camionului. Anvelopele in stare buna sunt esențiale pentru o conducere sigura și eficienta. Iata motivele pentru care ar trebui sa acorzi intotdeauna o atenție deosebita verificarii anvelopelor camionului inainte de a pleca la drum. Siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic Siguranța este cel mai important motiv pentru care trebuie sa verifici starea anvelopelor camionului.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

