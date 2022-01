MOTi a lansat remixul piesei Those Eyes, cu o energie dintr-o alta lume

Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit. Armin van Buuren a lansat videoclipul oficial al piesei „ No Fun“, realizata in colaborare cu The Stickmen Project. Daca piesa reușea sa te scoata din rutina, videoclipul vine și aduce energie suplimentara, totul cu ajutorul unor copii care ne fac sa uitam de tot ce avem de…

- Gașca de cinci adolescenți din trupa 6Teen in frunte cu Mellina au revenit in atenția fanilor cu o noua lansare. Tinerii au filmat videoclipul piesei “Melodia mea”, la care au lucrat cu Mellina, despre care puștii au numai cuvinte de lauda. Spre final de ianuarie iata ca membrii trupei 6Teen inființata…

- Adele – artista care a renascut CD-ul, cuceritoarea tuturor topurilor internaționale – revine cu un videoclip nou-nouț pentru „Oh My God”, un moment culminant pentru recentul ei album, 30. Cantareața a oferit un teasing printr-un scurt trailer pe rețelele de socializare, deși orice material semnat de…

- In prima simbata din luna decembrie adolescenta Kayla a lansat prima ei piesa originala care se numește „4 AM”. Deși avea mai multe idei de melodii intr-un final s-a concretizat aceasta pe care a decis imprena cu producatrul Alin Nicodim sa o lanseze in apropiere de Moș Nicolae ca un cadou pentru viitorii…

- Desi unora li se pare pare greu de crezut ca o piesa a unei trupe heavy metal poate fi cantata la orga, ceea ce a iesit este incredibil.„E nien`altro importa”, titlul original al piesei celebre „Nothing Else Matters” a fost interpretata la orga de Steffen Schlandt, organistul de la Biserica Neagra din…

- Romanian House Mafia lanseaza un remix alaturi de INNA pentru cea mai recenta lansare a ei – „UP”. Acest remix reprezinta a doua colaborare dintre artiști, prima fiind “From Paris to London”. Energia piesei este una caracteristica Reginei Dance-ului și in acest moment iși revendica locul in playlisturile…

- OneRepublic, trupa nominalizata la premiile GRAMMY®, a lansat o noua melodie – „Sunshine”. Piesa apare in lungmetrajul Clifford the Big Red Dog, care descrie dragostea unei fete pentru un cațeluș pe nume Clifford, iubire sa imensa facandu-l pe caine sa creasca la o dimensiune enorma. Recent, OneRepublic…

- ARTY a lansat un nou single venit parca din alta dimenisune, Those Eyes, ce beneficiaza de o structura și compoziție diferita fața de piesele cu care ne obișnuise. Vocea lui Griff Clawson, riff-ul de chitara care ne incalzește sufletele și drop-ul uplifting, toate creeaza din Those Eyes o piesa cu…