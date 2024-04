Cutremur în Giulești: Președintele Daniel Niculae riscă închisoarea Președintele Rapidului, Daniel Niculae, se afla intr-o situație delicata, riscand sa fie condamnat la inchisoare dupa ce a fost pus sub acuzare intr-un dosar legat de materiale pirotehnice in fotbalul romanesc. Daniel Niculae (41 de ani), președintele Rapidului, se confrunta cu posibilitatea de a fi trimis in inchisoare dupa ce a devenit inculpat intr-un […] The post Cutremur in Giulești: Președintele Daniel Niculae risca inchisoarea appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- La mai bine de o luna de cand a fost ridicat de forțele de ordine și dus la audieri, in dosarul privind materialele pirotehnice in care a fost reținut liderul galeriei rapidiste, președintele Daniel Niculae a vorbit despre incident.

