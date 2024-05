Stiri pe aceeasi tema

- Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat duelul cu Voluntari, crucial pentru lupta la retrogradare. Dinamo - Voluntari are loc vineri, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo va juca din nou cu suporteri pe teren propriu,…

- Exista trei grupuri armate rusești care lupta impreuna de partea Ucrainei. Acestea au in comun opoziția fața de Vladimir Putin, nutrind unanim convingerea ca o soluție politica nu mai este viabila, relateaza El Pais (USA).

- Reintroducerea serviciului militar obligatoriu in Romania poate deveni o realitate. Pe langa trupele active, Romania trebuie sa dispuna concomitent de o rezerva militara care sa poata fi mobilizata rapid in caz de stare de asediu ori de razboi. Tara noastra are o rezerva de 55.000 de persoane. Cine…

- Situație ciudata in fotbalul romanesc, dupa ce FC Voluntari a ajuns in semifinalele Cupei Romaniei Betano # Ilfovenii nu au licența UEFA și nu pot juca in preliminariile Europa League, daca iau Cupa. Astfel ca o echipa din Superliga ar beneficia de locul lasat liber. Doar ca NU locul doi din campionat…

- Visul luptei pentru titlu s-a incheiat prea repede pentru CSM Lugoj, care desi a avut parte de un sezon regular foarte bun nu a putut trece de primul tur din play-off. CSO Voluntari 2005 s-a impus astfel cu 2-0 la general in duelul cu CSM Lugoj, dupa 3-1 in deplasare si 3-0 (25-23, 26-24, 25-12) ...…

- Drona a aruncat la coș toate manualele de arta militara și a democratizat complet campul de lupta. „Ceața razboiului” - coșmarul tuturor generalilor din istoria lumii - s-a risipit brusc și total, iar campul de lupta a devenit extrem de transparent. Totodata, banalul smartphone s-a transformat intr-unul…

- UTA joaca de la ora 14 pe terenul celor de la FC Voluntari, gruparea aradeana venind dupa trei jocuri in care nu a pierdut. Mircea... The post Morar și Joao Pedro, titulari contra celor de la Voluntari! Tudorie și Vulturar, pentru prima data pe banca Batranei Doamne appeared first on Special Arad ·…

- Armata ucraineana se confrunta cu o criza a forței de lupta, ceea ce inseamna ca oamenii aflați pe front sunt epuizați și au moralul scazut, au marturisit pentru Washington Post militarii aflați in prima linie, dezvaluind o noua situație periculoasa pentru Kiev, dupa aproape doi ani de razboi sangeros…