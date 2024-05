Stiri pe aceeasi tema

- Fostul antrenor de dezvoltare a abilitaților tehnice al primei echipe a lui Manchester United, Rene Meulensteen, critica tactica lui Erik ten Hag, dupa ce clubul a suferit o noua infrangere usturatoare, scor 4-0 cu Crystal Palace, in runda cu numarul 36 din Premier League. Meulensteen, care a fost prezent…

- S-a scris o noua fila de istorie in fotbal. Luni, 6 mai, centralul Jarred Gillett a purtat o camera in timpul meciului Crystal Palace – Manchester United, din Premier League. Camera a fost montata pe capul arbitrului, aceasta fiind prima data cand un oficial folosește așa ceva intr-un meci profesionist.…

- Manchester City s-a impus cu scorul de 4-2 in fata lui Crystal Palace, sambata in deplasare, intr-un meci din etapa a 32-a a campionatului de fotbal al Angliei, o victorie purtand marca capitanului belgian Kevin de Bruyne, autorul unei duble, informeaza AFP. Campioana Angliei si a Europei a inscris…