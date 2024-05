Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Republicii Moldova (BNM) a transmis vineri ca utilizarea cardurilor rusesti Mir prin intermediul infrastructurii de plati de pe teritoriul Republicii Moldova este fizic imposibila, relateaza NewsMaker. Precizarile Bancii Nationale a Republicii Moldova vin dupa ce guvernatoarea Gagauziei,…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit, in temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea bancilor și in conformitate cu metodologia in vigoare, bancile care sunt societați de importanța sistemica din Republica Moldova, conform situației din 31.12.2023, relateaza…

- "Am intrat la guvernare dupa dezastrul facut de Orban și Cițu, cu decizii foarte proaste pentru Romania. Mie in locul lor mi-ar fi și rușine sa merg pe strada, la ce tampenii, la ce decizii greșite au luat cat au fost prim-miniștrii. A venit domnul Ciuca și a fost pompierul de serviciu timp de un an…

- Banca Nationala a Elvetiei (BNS) a decis joi sa reduca dobanda de politica monetara, pentru prima data in ultimii doi ani, preluand astfel initiativa in raport cu alte mari banci centrale din intreaga lume care sunt asteptate sa urmeze exemplul in cursul acestui an, transmite AFP, conform AGERPRES.…

- Proiectul de twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionarii riscurilor in sectorul financiar”, lansat la 18 octombrie 2021 și realizat de Banca Naționala a Moldovei (BNM) cu asistența Uniunii Europene, a ajuns la final. Proiectul a fost implementat timp de doi ani și șase…

- Sistemul de Plați Instant MIA, dezvoltat de Banca Naționala a Moldovei (BNM), a fost lansat in premiera in Republica Moldova, astazi, 12 martie. Sistemul este disponibil in instituții financiare din țara și le permite consumatorilor și companiilor sa transfere bani in mai puțin de 15 secunde fara plata…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat ca mai este nevoie de cel putin doua luni de scadere a preturilor, a indicelui preturilor de consum pentru a fi luata o decizie in privinta ratei dobanzii de politica monetara si a precizat ca pe baza analizei datelor actuale…

- A ținti inflația pare mult mai dificil decat se pare. O dovedesc bancherii centrali prin inasprirea politicii monetare – creșterea ratei dobanzii. Politica monetara este un instrument contondent. Era inflației scazute de la mijlocul anilor 1980 pana la criza financiara globala a sporit importanța bancilor…