Băncile, obligate să-și ajute clienții care nu pot plăti datoriile S-a dat o Ordonanța! Bancile sunt obligate sa-și ajute clienții care nu pot plati datoriile. Potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 15/2004 , bancile sunt obligate sa demonstreze ca au incercat restructurarea datoriilor care inregistreaza intarzieri la plata mai mari de 90 zile. Ce includ masurile Masurile includ refinanțarea, amanarea sau suspendarea plații ratelor, schimbarea ratei dobanzii, conversii valutare și iertare parțiala de datorie. Numarul soluționarilor amiabile in cadrul Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB) ar putea crește pentru creditele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

