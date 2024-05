Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Politistii locali vor protesta, miercuri, in fata Guvernului, suparați ca nu primesc spor pentru munca prestata in weekend si de sarbatorile legale, iar o zi mai tarziu vor manifesta și militarii in rezerva, la Ministerul Apararii și Parlament, nemulțumiți de veniturile…

- Sarbatoare la Jimbolia, 100 de ani de cand orașul a trecut sub administrare romaneasca. Jimbolia este ultima localitate care a intrat in componenta teritoriala a Romaniei dupa Primul Razboi Mondial. Inainte de marea conflagrație mondiala...

- In Republica Moldova va incepe saptamana viitoare recensamantul populatiei si al locuintelor. Pana pe 7 iulie, recenzorii vor merge din casa in casa pentru a aduna datele despre locul in care traiesc, limba vorbita, nivelul de educatie, ocupatie, precum si despre locuintele lor.Purtatorul…

- In perioada 8 aprilie-7 iulie 2024 in Republica Moldova se va desfașura Recensamintul populației și locuințelor, transmite Noi.md. {{695525}} Scopul recensamintului este de a oferi informații de interes public despre populația rezidenta și locuințe pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor.…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si saptea, pomenirea sfintei mucenite Matroana, cea din Tesalonic.Sfanta mucenita Matroana a fost slujitoare la o femeie de neam evreu, care se numea Pautilla. Insotind deci pe stapana ei pana la sinagoga, sfanta Matroana nu intra inauntru, in sinagoga, ci se intorcea…

- A devenit deja o tradiție ca, la inceput de primavara, dupa ce emoțiile sesiunii au trecut, Biblioteca Universitații Politehnica Timișoara sa-și premieze cei mai activi utilizatori, in cadrul unui eveniment care celebreaza și aniversarea instituției. In deschiderea evenimentului, directoarea Bibliotecii…

- Este ziua in care atat ortodocșii, cat și catologii, o pomenesc pe Sfanta Mucenita Evdochia.O buna parte a vieții și-a petrecut-o in desfranare, agonisind o avere insemnata. Schimbarea sa launtrica s-a petrecut datorita monahului Gherman. In urma convorbirilor duhovnicești cu acesta, Evdochia a luat…

- Manastirea Ratești din județul Buzau și-a sarbatorit sambata, 10 februarie, cel de-al doilea ocrotitor, pe Sfantul Sfințit Mucenic Haralambie. Cu aceasta ocazie, Sfanta Liturghie a fost savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in biserica din cimitirul vechi…