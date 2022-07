Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a cerut miercuri tuturor țarilor din lume sa depuna eforturi pentru a proteja legile internaționale, intrucat „lumea evolueaza intr-un mod complicat”, transmite Reuters. Lavrov a facut acest apel la o intalnire cu omologul sau vietnamez Bui Thanh Son la Hanoi.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca Moscova va lua in considerare ofertele din partea Occidentului pentru a restabili legaturile si va decide daca acest lucru este necesar, dar se va concentra pe dezvoltarea relatiilor cu China, informeaza Reuters.Intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, insa țarile occidentale sunt dornice sa vada Rusia invinsa in operațiunea sa militara din Ucraina, scrie Reuters .

- Cele 1,02 milioane includ 120.000 de straini si persoane evacuate din regiunile separatiste din Ucraina sustinute de rusi, asa-numitele republici populare Donetk si Lugansk, carora Rusia le-a recunoscut independenta chiar inaintea inceperii invaziei, informeaza Reuters.Potrivit datelor ONU, peste 5,4…

- Occidentul nu trebuie sa subestimeze riscurile ridicate ale unui conflict nuclear in Ucraina, a avertizat luni Serghei Lavrov. Ministrul rus de externe considera ca NATO este, ”in esența”, implicata intr-un razboi proxy cu Rusia, pentru ca furnizeaza arme Kievului, relateaza Reuters.Intr-un interviu…