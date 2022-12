Stiri pe aceeasi tema

- Moș Craciun a aterizat azi pe pista de la Baza 71 Aeriana ”Emanoil Ionescu” Campia Turzii, la bordul unui avion MiG-21. Copiii l-au așteptat cu nerabdare, iar fiecare a primit cate un cadou! ”Și anul acesta, ca in fiecare an, Moș Craciun a aterizat cu MiG 21 LANCER la Baza 71 Aeriana, unde a fost [...]…

- Road Patrol MC Lugoj impreuna cu Motocicliștii Lugoj organizeaza cea de-a IX-a ediție a acțiunii „Moș Craciun Motociclist”. Acțiunea caritabila este organizata cu sprijinul acordat de Camara cu Arome, unde exista și o urna pentru donații. Imparțirea darurilor pentru cei…

- Moș Nicolae a venit, marți, la toții preșcolarii și elevii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Constantin Pufan”. Copiii, care au diverse dizabilitați, au primit vizita unor elevi de la Liceul de Arte Plastice, au participat la ateliere și au primit dulciuri.

- Peste 300 de copii legitimati la Sport Club Municipal Zalau au primit, luni seara, daruri din partea Mosului, evenimentul desfasurandu-se in Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalau. Au fost prezenti copii de la toate cele 5 sectii: fotbal, volei, karate, judo si box, fiecare copil primind cate…

- Manchester United este decisa sa il dea in judecata pe Cristiano Ronaldo (37 de ani), ca urmare a interviului exploziv acordat jurnalistului britanic Piers Morgan (57 de ani). Manchester United și-a angajat avocați pentru a il da in judecata pe Cristiano Ronaldo Gruparea de pe Old Trafford a angajat…

- Directorul Russia Today, Anton Krasovskii, cel care a sugerat, nici mai mult, nici mai puțin, ca inecarea sau arderea copiilor din Ucraina ar fi justificata, a venit cu o reacție. Dupa ce jurnalistul rus a primit un val de critici atit din strainatate, cit și din partea rușilor pentru declarațiile sale,…

- Izgoniți din casa de socri, doi tineri din Vaslui și cei trei copii ai lor, doi de școala celalalt bebeluș, muncesc din greu ca sa faca fața greutaților de zi cu zi."Ne-am mutat aici. Greu. Cand ne-am mutat aici, un singur pat am avut. Nu am avut ce am acum. Ei au dormit in pat și noi pe jos", afirma…

- Copiii ii spun Beti. Sau doamna Beti. E imbracata in halat de spital. Privirea ei, gesturile și vorbele sunt blande.Te invita din prima clipa sa-i fii prieten. E profesoara de Matematica, și totodata psiholog.