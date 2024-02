Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal monden s-a derulat in București, la Tribunal. In prim plan s-au aflat Anița Condescu și inca soțul ei. De altfel, fiica fostului președinte al clubului Pandurii Targu-Jiu, Marin Condescu, se judeca de mai mult timp cu inca soțul ei, considerat un influent afacerist. Sunt acuzații de violența…

- Au trecut trei zile de cand in mass media au aparut informații conform careia Ioana Basescu ar suferi de cancer. BUGETUL.RO a reușit sa stea de vorba cu fiica fostului președinte, care a vorbit despre situația in care se afla in aceste momente.CITEȘTE AICI DECLARAȚIILE!

- Informațiile aparute recent in spațiul public dezvaluie problemele cu care s-ar confrunta familia lui Traian Basescu. La scurt timp dupa ce politicianul a fost externat din spital, unde a fost tratat pentru o afecțiune respiratorie, s-a aflat ca Ioana, fiica cea mare a fostului președinte, ar suferi…

- Potrivit apropiaților, la doar trei saptamani dupa ce fostul președinte a fost internat in spital, fiica sa a primit un diagnostic dur.Veștile proaste vin ca o avalanșa pentru fiica cea mare a fostului șef de stat. Ioana Basescu a fost condamnata in trecut la 5 ani de inchisoare pentru instigare la…

- Mircea Lucescu (78 de ani) ar fi fost convins sa semneze cu Beșiktaș, dupa ce negocierile clubului cu Van Bronckhorst, fostul antrenor de la Rangers, au eșuat. Beșiktaș a ramas fara antrenor principal, iar conducatorii clubului opteaza acum pentru antrenorul roman, dupa ce negocierile cu olandezul Giovanni…

- Faruk Koca, fostul presedinte al clubului turc de fotbal Ankaragucu, care a fost arestat pentru lovirea unui arbitru in timpul unui meci din Superliga turca, a fost eliberat miercuri, pe cautiune, a anuntat agentia turca de presa Anadolu.Faruk Koca l-a atacat pe arbitrul Halil Umut Meler la 11 decembrie,…

- Elena Basescu a ajuns la frumoasa varsta de 42 de ani, iar de-a lungul timpului a trecut prin schimbari majore, atat in cariera, cat și fizice. Nu este un secret faptul ca fiica fostului președinte a apelat la operații estetice. Cum arata aceasta inainte de intervențiile chirurgicale? Elena Basescu,…

- Elevii care invața dupa-amiaza la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu“, din municipiul Targu Jiu, ingheața in clase din cauza ca unitatea școlara nu este incalzita in aceasta perioada a zilei