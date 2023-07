O expediție arheologica de la Universitatea din Goteborg a descoperit recent morminte in afara metropolei comerciale din epoca bronzului Hala Sultan Tekke din Cipru. Ele sint printre cele mai bogate gasite vreodata in regiunea mediteraneana. Prețioasele artefacte ale mormintului indica faptul ca ocupanții lor au condus orașul, care a fost un centru pentru comerțul cu cupru in perioada 1500–1300