Stiri pe aceeasi tema

- Sala de sport noua la Priboieni Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, impreuna cu deputatul Remus Mihalcea, au fost astazi prezenți la Priboieni, acolo unde a fost facuta recepția noii sali de sport din localitate. Investiția, in valoare de doua milioane de lei, a fost…

- Federatia Solidaritatea Sanitara anunta pichetarea spitalelor in timpul pauzei de masa Federatia Solidaritatea Sanitara anunta ca joi, 29 februarie 2024, membrii de sindicat vor picheta unitatile sanitare, in timpul pauzei de masa, pentru a nu perturba activitatea unitatilor medicale. ”Programul de…

- Incep plațile pentru Venitul Minim de Incluziune Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, prin Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala, incepe astazi plata prestațiilor pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune (VMI). Sprijinul financiar inlocuiește venitul minim garantat și alocația…

- Catalin Gherzan: In goana dupa funcții, liberalii nu au nicio problema in a se alia din nou cu Barna, Drula, Tomac sau Ludovic Orban Refuzul PNL de a accepta stabilirea unui calendar care sa cuprinda toate scrutinele electorale din acest an, nu doar alegerile europarlamentare comasate cu cele locale,…

- Programul “BEBELUȘUL” – adoptat de Consiliul Local Mioveni, va intra in vigoare incepand cu data de 1 MARTIE 2024 Programul “BEBELUȘUL”, adoptat de Consiliul Local Mioveni, se aplica doar copiilor nascuți incepand cu data de 1 Martie 2024 și nu se aplica retroactiv celor nascuți inainte de aceasta data!…

- Se vor putea deconta abonamentele pentru transportul elevilor care sunt școlarizați in alta localitate decat cea de domiciliu Se vor putea deconta abonamentele pentru transportul elevilor care sunt școlarizați in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru anul școlar 2023-2024. Acest demers a fost…

- Catalin Gherzan: Am semnalat cu mult timp in urma ca acordarea burselor de merit pe criteriul cantitativ va conduce la anomalii Sesizarea la Curtea Constituționala din partea Avocatului Poporului cu privire la acordarea burselor de merit este corecta, afirma Catalin Gherzan. ”Am semnalat cu mult timp…

- Catalin Gherzan: Masuri adecvate in loc de exces de zel! Incendiul de la Ferma Dacilor a readus in atenție problema autorizațiilor ISU, iar autoritațile din domeniu au inceput noi controale. Catalin Gherzan atrage atenția ca sunt multe unitați, inclusiv spitale, care nu au autorizație ISU și ca e nevoie…