Moody’s a îmbunătăţit perspectiva ratingurilor grupului Renault de la negativă la stabilă ”Modificarea perspectivei la stabila reflecta profitabilitatea imbunatatita a Renault in prima jumatate a anului 2022 si asteptarea unor imbunatatiri ulterioare, determinate de executia planului strategic Renaulution”, a declarat Matthias Heck, vicepresedinte senior de credit si analist principal pentru Renault la Moody’s. Agentia de evaluare financiara a confirmat, de asemenea, ratingul corporativ de familie (CFR) la Ba2, invocand asteptarile ca ”Situatia financiara a Renault se vor imbunatati la nivelurile confortabile necesare pentru categoria actuala de rating, in 2023, in pofida mediului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moody's Investors Service a imbunatatit schimbat perspectiva ratingurilor producatorului francez de automobile Renault de la negativa la stabila, pentru a reflecta previziunile de crestere a profitabilitatii din planul strategic al grupului, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent…

- Dupa o creștere puternica in prima jumatate a anului 2022, perspectivele de creștere pentru economia Romaniei vor fi o provocare, spun reprezentanții agenției de evaluare. Agentia Standard & Poor"s a confirmat zilele trecute rating-urile suverane ale Romaniei la „BBB-/A-3" cu perspectiva stabila. Analistii…

- Agentia de evaluare financiara Standard and Poor's a menținut ratingul Romaniei cu perspectiva stabila. Analistii spun ca economia a crescut puternic in prima jumatate a anului, in ciuda razboiului din Ucraina, dar avansul se va reduce in urmatoarele trimestre.

- Agentia de evaluare financiara S&P Global Ratings a confirmat, vineri, ratingurile suverane ale Romaniei la ''BBB-/A-3'', perspectiva asociata fiind una "stabila", informeaza agentia printr-un comunicat de presa. Analistii S&P subliniaza faptul ca economia Romaniei a inregistrat o crestere puternica…

- Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Romaniei la "BBB minus" cu perspectiva negativa, aceasta fiind ultima nota din categoria "investment-grade" (recomandat pentru investitii), se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, citat de Agerpres.

- Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Romaniei la BBB- cu perspectiva negativa, ultima treapta recomandata investitiilor. Agentia subliniaza riscurile care vin din plan extern, dar atrage atentia si la vulnerabilitatile structurale ale Romaniei, cum sunt cele legate de situatia bugetara si de…

- Agenția de rating Fitch a redus perspectiva ratingului de credit pentru datoria guvernamentala britanica de la "stabila" la "negativa", la cateva zile dupa o decizie similara a rivalului Standard & Poor's, in urma declarației fiscale a guvernului din 23 s

- Ministrul de Finante Kwasi Kwarteng a anuntat, pe 23 septembrie, reducerea permanenta a unor taxe, in valoare de 45 de miliarde de lire sterline (50 de miliarde de dolari), nefinantata, precum si subventii temporare costisitoare pentru facturile de energie, pentru gospodarii si afaceri, punand lira…