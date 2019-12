Stiri pe aceeasi tema

- O prezenta deosebita printre miile de participanti la festivitatile desfasurate duminica de Ziua Nationala la Alba Iulia a fost un veteran de razboi, de 97 de ani, care a asistat la evenimente, din cauza varstei inaintate, stand pe un scaun. Insotit de un fiu si de un nepot, slt. (r) Laurean…

- Premierul Ludovic Orban, aflat duminica la Alba Iulia, i-a oferit unei persoane, care l-a abordat in mai multe randuri pe traseul pe care primul ministru l-a parcurs de la Monumentul Marii Uniri la Sala Unirii, cartea sa de vizita, spunandu-i ca vor putea discuta oricand despre ceea ce acesta doreste,…

- La Monumentul Unirii din Alba Iulia are loc duminica, 1 Decembrie, o ceremonie militara de depunere de coroane și jerbe de flori, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Inainte de ora 10:00, oficialitațile s-au deplasat pe podul de sticla catre Monumentul Marii Uniri. Aici a avut loc prezentarea onorului…

- Decizia este definitiva, provizorie si executorie de indata, fara somatie si fara trecerea vreunui termen, insa proprietarii afectati spun ca lucrarile nu s-au oprit, informeaza alba24.ro. Potrivit aceleiasi surse, autoritatile au ingustat culoarul de expropriere strict in jurul gospodariilor si i-au…

- O familie din Alba Iulia, grav afectata de constructia autostrazii Sebes - Turda, aflata la doar la cativa metri de locuinta acesteia, a obtinut in isntanta suspendarea lucrarilor pana la montarea unor panouri care sa asigure izolarea fonica a casei.

- Timișoara a caștigat titlul de Capitala Culturala Europeana 2021 la jumatatea lunii septembrie a anului 2016, adica in urma cu puțin peste trei ani. De atunci nu s-a facut mai nimic pentru spațiile necesare culturii, deși in Dosarul de candidatura se afla o lista de cateva obiective marețe.…

- La acest moment, in baza mai multor proiecte cu finantare europeana aprobate in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, 16 blocuri de locuinte din Ramnicu Valcea sunt in executie, iar alte 30 sunt deja contractate si se afla in diverse faze ale licitatiei de incredintare a executiei. La…