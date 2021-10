Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de tip video-on-demand va reuni filme si seriale originale realizate de NBCUniversal si de intreg portofoliul de branduri Sky si ViacomCBS, inclusiv titluri semnate Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures si Peacock. SkyShowtime va acoperi…

- Publicația spanionla El Confidencial scrie, citand surse din Frontex (Agenția europeana de frontiera) și date oficiale ale Poliției romane de frontiera, ca migranții afgani care incearca sa ajunga in Europa au schimbat ruta și intra prin Romania. Potrivit unor surse ale ONG-urilor și ale marturiilor…

- 45.000 de romani au ales pensia din strainatate in locul celei din Romania. Care e varsta de pensionare in Europa, cat e pensia in Spania si Italia 45.000 de romani au ales pensia din strainatate in locul celei din Romania. Care e varsta de pensionare in Europa, cat e pensia in Spania si Italia Mai…

- Astfel, potrivit ECDC, incidenta noilor cazuri din ultimele sapte zile, respectiv pana la data de 1 august, din Uniunea Europeana si Spatiul Economic European (SEE) a fost de 214 la 100.000 de locuitori, cu 6% mai mult decat saptamana anterioara, in timp ce rata mortalitatii a crescut la 4,7 la un milion…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi, 5 august 2021, Hotararea numarul 54 privind aprobarea listei tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.CNSU a actualizat lista tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat; in zona rosie au intrat: Spania, Franta, Olanda,…

- Autorii studiului, care au intrebuintat datele unuia dintre cele mai renumite portaluri de calatorie din lume, au analizat preturile pentru cafeau la filtru, cappuccino si cafea cu lapte la cate cinci cafenele din fiecare capitala europeana, stabilindu-se un pret mediu, relateaza G4Media.ro .S-a stabilit,…

- Echipa CSM Bucuresti si-a aflat adversarele in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, in urma tragerii la sorti care a avut loc, ieri, la Viena. CSM Bucuresti va evolua in grupa A a competitiei, alaturi de echipele Brest Bretagne Handball (Franta), Ferencvaros (Ungaria), Buducnost (Muntenegru),…