Stiri pe aceeasi tema

- Momente grele pentru Monica Tatoiu. Afacerista se afla in Franța de mai bine de trei luni, fiind blocata departe de țara, din cauza restricțiilor de circulație impuse pe fondul pandemiei de coronavirus.

- Avem aproximativ 300.000 de locuri de parcare publice in orașul asta pe care le inchiriem cu aproximativ 10 milioane de lei pe an (8.453.794 la care se adauga și incasarile de la sectoarele 1 și 6, cate or fi) unui numar relativ egal de mașini. Primaria Capitalei gestioneaza și ea 18.658 de locuri…

- Monica Tatoiu a povestit la Romania TV ca este primul an in care nu este acasa de Paste. Chiar daca este departe de tara, a vrut sa simta spiritul sarbatorilor pascale. "Am luat biletele sa vin in concediu in martie cu un an inainte cum fac de 3 ani inainte de Pasti. Am plecat pe 16…

- Un video cu animații 3D, realizate de zeci de artiști internaționali, a fost proiectat vineri noapte pe fațada Palatului Parlamentului. Momentul de la Palatul Parlamentului a fost transmis online, pe pagina de Facebook a iMapp Bucharest. Evenimentul a facut parte dintr-un proiect de conștientizare,…

- Marcel Vela a susținut o declarație de presa dupa ședința avuta la sediul MAI cu premierul Ludovic Orban și cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Puncte principale din declarația ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela: intram de maine intr-o perioada foarte importanta…

- Cristian Gatu, care va implini 75 de ani pe 20 august, a fost externat de la Spitalul Militar din București, acolo unde a fost operat cu succes dupa accidentul vascular cerebral.”A fost externat, este acasa, la Corbeanca, evoluția post-operatorie este ok. Nu prea are, insa, voie sa vorbeasca la telefon”,…

- Lora și Ionuț Ghenu au plecat in vacanța in Bali fara sa se gandeasca nicio secunda la ce ar urma sa pațeasca. Aveau bilet de intoarcere pe data de 7 aprilie, insa toate zborurile au fost blocate din cauza coronavirusului și au ramas izolați in Bali. In urma cu o saptamana, Lora a precizat ca vor ramane…

- Marturiile unui pasager care a aterizat la București arata ca defapt nu se face o triere stricata și ca virusul poate fi raspandit foarte ușor. Ziarul Puterea publica marturia unuia dintre pasagerii cursei Paris- București, Sergiu Razvan...