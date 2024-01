Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Constantin, motociclistul accidentat de Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a oferit primele declarații despre accidentul in care a fost implicat. Barbatul spune ca medicii i-au transmis ca nu se va mai recupera niciodata in totalitate.In aceasta dimineața la Judecatoria Mangalia a avut…

- Marți, 16 ianuarie 2024, la Judecatoria Mangalia a avut loc primul termen in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justiției, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din…

- Azi, 16 ianuarie 2024, la Judecatoria Mangalia este programat primul termen in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala…

- Primul termen al procesului este programat marți, la ora 9:00. In luna decembrie, Judecatoria Mangalia a respins cererea formulata de Monica Macovei de prelungire a dreptului de circulație pe motiv ca este neintemeiata. Fostul demnitar a produs un accident de circulație pe 8 octombrie 2022, cand a lovit…

- Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa. Facem precizarea ca sesizarea instantei cu rechizitoriu reprezinta o etapa procesuala…

- Monica Macovei a fost trimisa in judecata, la finele lunii septembrie 2023, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art. 196 alin. 2 si alin. 3 C.p. Incepe procesul Monicai Macovei, fostul…

- Fostul ministru al transportului, Radu Berceanu a dat de pamant cu doi dintre cei mai importanți oameni din politica romaneasca și a emis niște teorii sumbre despre viitorul Partidului Național Liberal. Președintele Klaus Iohannis a fost criticat aspru de fostul ministru PDL. Radu Berceanu care recunoaște…

- Un barbat care a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni din fața Poliției Municipale din Codlea a zacut aproape jumatate de ora inconștient pe asfalt, in ploaie, fara ca polițiștii sa intervina. Barbatul, care a fost aruncat 7 metri pe asfalt, a fost ajutat de martorii la incident, care au sunat…