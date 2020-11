Stiri pe aceeasi tema

- FAN Courier se așteapta la o creștere cu 30% a volumelor transportate de Black Friday. Compania a investit 15 mil. euro in echipamente de livrare și a facut angajari suplimentare FAN Courier, liderul pieței locale de curierat din Romania, se așteapta ca ediția din acest an a Black Friday sa genereze…

- Cumparatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze in perioada marilor reduceri de preturi, cum este Black Friday, eveniment care atrage cei mai multi cumparatori in mediul online, avertizeaza directorul general al Autoritatii Nationale pentru…

- Trimestrul al treilea a adus o activitate crescuta pe sectorul spațiilor industriale, unde companiile din retail și servicii aferente, respectiv curierat și logistica, au inchiriat peste 300.000 mp, avand o pondere de 50% din totalul tranzacțiilor, dublu fața de anul 2015, arata raportul CBRE Market…

- Flanco organizeaza in perioada 23 octombrie – 30 noiembrie a zecea ediție a campaniei Black Friday. Retail-ul a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca reducerile vor fi de pana la 80% in cele 157 de magazine și pe flanco.ro. „Ediția a 10-a de Black Friday este una cu totul diferita, nu numai pentru…

- evoMAG crește stocurile cu 50% și reorganizeaza activitatea de recepție a marfii și de procesare a comenzilor, ca parte a strategiei de anul acesta de pregatire pentru cel mai important eveniment de shopping al anului, Black Friday. Spre deosebire de anii trecuți, evoluția pandemiei de COVID-19 schimba…

- eMag a anunțat cand are loc a zecea ediție Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului. Retailerul a anunțat ca Black Friday 2020 va fi pe 13 noiembrie. Black Friday 2020, ziua cu cele mai mari reduceri din an, se anunța a fi o zi de senzație, datorita experienței acumulate in fiecare…