Stiri pe aceeasi tema

- Analistii CFA Romania estimeaza o crestere economica de 3% pentru acest an, in scadere cu o jumatate de punct procentual fata de anticipatiile anterioare, in timp ce anticipatiile inflationiste au continuat sa creasca, pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina.

- Steinmeier a confirmat anularea vizitei la Kiev. Președintele german Frank-Walter Steinmeier a vrut sa vina la Kiev pentru a se intalni miercuri cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky, dar nu vrea sa-l vada. BILD scrie despre asta . Potrivit publicației, Biroul Președintelui Federal a primit o declarație…

- Provocarile generate de creșterea semnificativa a prețurilor, efectele razboiului din Ucraina si sanctiunile financiare impuse Federatiei Ruse au adus un nivel semnificativ de incertitudine in piața financiara, insa tendințele negative se estompeaza pe masura ce actorii din piața iși rescriu standardele…

- Inflatia, efectele razboiului din Ucraina si sanctiunile financiare impuse Rusiei au adus un nivel semnificativ de incertitudine in piata financiara, insa tendintele negative se estompeaza pe masura ce actorii din piata isi rescriu standardele de business, afirma Moneycorp Romania.

- Ofensiva rusa în Ucraina „se împotmoleste”, în ciuda „distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi”, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz. „Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar, facând razboi, Putin distruge si…

- Uniunea Europeana a convenit asupra unui nou set de sancțiuni impotriva Rusiei și Belarus. Sancțiunile vizeaza inalți oficiali ruși și oligarhi, precum și excluderea unor banci din Belarus din SWIFT, potrivit Reuters. Noile sancțiuni vor include și restricții asupra sectorului maritim și vor exclude…

- Primarul din Vilnius a scris cu mana lui un mesaj pentru Vladimir Putin: „Haga te asteapta!”. Lituania va cere Curții Penale Internaționale sa investigheze crimele de razboi și crimele impotriva umanitații comise de Rusia și Belarus in Ucraina, informeaza Digi24 . Primarul din Vilnius i-a transmis un…