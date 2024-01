Vin nori negri peste economie! Oamenii de afaceri sunt tot mai îngrijorați Mulți oameni de afaceri estimeaza ca economia Romaniei ar putea sa pașeasca in recesiune tehnica in prima jumatate a acestui an. Perspectivele anului 2024 sunt incarcate de ingrijorare pentru oamenii de afaceri, pe fondul unei creșteri a costurilor operaționale și a unei inflații persistent ridicate. Potrivit celei de-a cincea ediții a barometrului anual al opiniei din mediul de business, dezvoltat de Moneycorp Romania, mulți investitori estimeaza ca economia Romaniei ar putea sa pașeasca in recesiune tehnica in prima jumatate a acestui an, ca urmare a declinului activitații industriale și a problemelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

